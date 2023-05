Prefeitura de Mauá assina contrato de R$ 40 milhões com a Caixa

Da Redação



13/05/2023 | 01:28



A Prefeitura de Mauá e a Caixa assinaram anteontem contrato de R$ 40 milhões destinados à construção de uma arena poliesportiva e obra de requalificação viária no município. Os recursos são provenientes do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), voltado ao setor público. A assinatura contou com aa presençaa da presidente da instituição financeira, Maria Rita Serrano, do vice-presidente de governo do banco, Marcelo Bomfim, e do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), entre outro.

O petista avalia que a obtenção dos recursos se deve ao fato de a administração ter conseguido se recuperar dos problemas financeiros encontrados logo ao assumir o mandato, em janeiro de 2021. “Mesmo tendo assumido a Prefeitura com problemas herdados da gestão anterior, e em plena pandemia de Covid, fizemos uma gestão séria e responsável, colocando as finanças em ordem. Isso é fruto do trabalho de reconstrução de Mauá”, afirmou o prefeito, ao assinar o acordo, ao lado de Rita Serrano.

“Quero parabenizar o prefeito de Mauá e sua equipe pelo empenho na celebração desse contrato. O município é carente em espaços culturais, e no bairro Jardim Zaíra, onde será construída a arena, moram muitos trabalhadores. É um bairro populoso, e muitas famílias serão beneficiadas”, afirmou Maria Rita Serrano, que já foi presidente do Sindicato dos Bancários do ABC.

Do montante, Marcelo Oliveira explicou que metade será utilizada para a construção de moderna arena poliesportiva no Jardim Zaíra. O equipamento terá capacidade para receber eventos dos mais variados, como shows, jogos e apresentações culturais. O equipamento ficará no mesmo local onde está sendo erguido complexo viário que ligará o bairro a Santa Cecília.

A outra parte será direcionada para dar continuidade ao Asfalto Novo, maior programa de recapeamento de Mauá, que irá requalificar em torno de de 90 quilômetros de vias até o fim de 2024. O prazo total do financiamento é de 120 meses, sendo 24 de carência e 96 para amortizar a dívida. A obtenção do recurso só foi possível porque a Prefeitura conseguiu colocar as contas em dia, segundo a administração.

Isso porque, depois de mais de 20 anos, o município não está mais negativado no Cauc (Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais) e pode voltar a receber repasses e a celebrar contratos e convênios, além de poder fazer operações de crédito.

Também conseguiu melhorar a nota da cidade no Capag (Capacidade de Pagamento), classificação de risco elaborada pelo Tesouro Nacional para avaliar a situação fiscal de Estados, Distrito Federal e municípios. Em janeiro de 2021, a cidade estava no conceito C, o penúltimo da classificação, o que a impedia de buscar financiamentos, mas agora tem nota B. O índice é um certificado de “bom pagador” exigido pelo sistema financeiro e significa que Mauá possui condições de arcar com as dívidas, fato de extrema importância para a obtenção de novos investimentos.