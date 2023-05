Morre Virgilaine Dutra, fundadora e sócia da 'Furacão 2000'

12/05/2023 | 20:12



Morreu nesta sexta-feira, 12, Virgilaine Dutra, sócia da Furacão 2000 e primeira mulher de Rômulo Costa, segundo comunicado divulgados nas redes sociais da produtora carioca. O ex-casal fundou a marca, que ao longo dos anos lançou vários nomes do funk. Ela deixa um filho, Rômulo Costa Júnior. O enterro será neste sábado, 13, às 13h30, no Cemitério de Inhaúma, zona norte do Rio de Janeiro.

"É com grande pesar que comunicamos o falecimento da sócia da Furacão 2000 e uma das responsáveis pelo movimento funk que conhecemos até hoje, Virgilaine Dutra. Nossa amada Virgilaine, que foi a primeira mulher a representar a equipe número 1 do Brasil, foi casada com Rômulo Costa e, juntos, criaram a empresa que revolucionou o mercado da música nacional", diz o nota.

"Virgilaine ganhou notoriedade dançando nos anos 70/80, nos palcos da Soul Grand Prix e Furacão 2000 onde, juntamente com sua irmã Rejane Dutra, formaram a dupla Irmãs 2000. Virgilaine Dutra deixa um filho, Rômulo Costa Júnior, familiares e amigos que a amavam e fãs da era de ouro da número 1 do Brasil. Descanse em paz, guerreira. Que Deus a receba com todo carinho. Obrigado por tudo", finalizou.

A postagem teve vários comentários de amigos e seguidores lamentando a morte da profissional. "Ela era uma das pessoas que mais divulgava a Furacão nas redes sociais. Era nitidamente mais fã até mesmo que sócia", escreveu DJ KABBOM. "Meus sentimentos a toda família @furacao2000. Que Deus conforte o coração de vocês", emendou o DJ Sergio Soares.