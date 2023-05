Lore Improta revela que se incomodou com fã que extrapolou ao encontrar Léo Santana: Eu não tolero

12/05/2023 | 19:10



Lore Improta revelou uma situação delicada que passou com uma fã do seu marido, o cantor Léo Santana. O momento foi revelado durante a participação da dançarina no Venus Podcast.

Sincera, Lore contou que o amado é alvo de muitas admiradoras, mas em certas ocasiões algumas mulheres acabam passando do limite. O assunto, inclusive, foi abordado diversas vezes com o cantor:

- Eu sou a mulher e estou do seu lado, isso precisa [ser] respeitado. Não é sobre uma mulher te admirar, falar que você é lindo e querer uma foto. Você é lindo mesmo e que massa que ela queira uma foto contigo. Pra mim não é [esse] o problema, disse ela.

A dançarina ainda relembrou uma situação em um hotel que a deixou bem irritada:

- A gente estava viajando e tinha umas mulheres no hall do hotel, bebendo, aí eu passei com ele, meu pai, minha assessora e a minha filha. Aí elas gritaram o nome dele, o que é normal, mas uma delas levantou muito alterada, bêbada, e disparou: venha pra cá, seu lindo, maravilhoso, gostoso e não sei o que... Cara, me subiu um ódio.

Ela ainda explicou que chegou a rebater a mulher:

- A mulher dele está aqui também. Está enxergando que estou aqui? Tipo assim: me respeita, entendeu? Isso me deixa p*ta da vida e eu não tolero. Se eu deixo passar uma situação dessa, vai querer fazer o quê? Eu não sou abestalhada. Não é questão de ciúmes. A questão é que as situações acontecem muito mais comigo, porque hoje as mulheres parecem que estão mais sem filtros do que os homens.