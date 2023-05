ANP: Preço médio do litro do diesel cai 0,9% nos postos, para R$ 5,57 na semana

12/05/2023 | 19:07



O preço da gasolina voltou a cair na semana de 7 a 13 de maio, depois de ter registrado leve alta na semana anterior, enquanto o diesel manteve a trajetória de queda, segundo o levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O preço médio do litro da gasolina recuou para R$ 5,49, uma queda de 0,5% em relação ao preço registrado na semana de 30 de abril a 6 de maio. Já o preço do litro do diesel diesel caiu 0,97%, para R$ 5,57, depois de já ter cedido R$ 0,07 uma semana antes.

Os preços dos dois combustíveis no Brasil estão mais caros que no mercado internacional, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). A gasolina está com preços 14% acima do preço externo nos polos atendidos pela Petrobras e o diesel com preço 9% superior.

Hoje, 12, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, confirmou que na próxima semana a estatal vai reavaliar o preço dos combustíveis.