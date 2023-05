Cantor country Jimmie Allen é acusado de estuprar sua ex-empresária

12/05/2023 | 19:02



O cantor country Jimmie Allen, 37, foi acusado de estuprar sua ex-empresária durante 18 meses - o período em que trabalharam juntos, segundo informações do site TMZ. Um processo foi aberto no tribunal federal do Tennessee na quinta-feira, 11.

Em março de 2021, Allen participou de um especial do programa de TV American Idol. O abuso teria acontecido pela primeira vez em um quarto de hotel em Los Angeles, Estados Unidos, depois do programa. Ainda de acordo com a ex-empresária, que não teve o nome revelado, Allen teria tirado sua virgindade.

Segundo a mulher, ela foi contratada logo após a faculdade para ser gerente de Allen e, conforme citado no processo movido contra ele, ela afirma que o cantor "transformou a sua vida sexual em um inferno".

Como tudo começou

No depoimento, a ex-empresária do cantor relatou como foi o ocorrido. Ela alega que após participar de um jantar com Allen e executivos da música após a gravação do programa, bebeu algumas taças de vinho e perdeu a consciência. Quando acordou, horas mais tarde, estava nua, desorientada e sangrando.

Ainda segundo o processo, ela relevou que "percebeu que havia perdido a virgindade sem ser por escolha própria e sentiu que havia traído a sua fé".

Ela relatou que ficou desorientada e que se lembra de Allen dizendo que havia muito tempo que estava pensando naquilo. "Ele me segurou. Nesse ponto, qualquer vontade física estava fora de questão. Eu estava praticamente paralisada."

Após o ocorrido, Allen a teria forçado a tomar a pílula do dia seguinte. Depois disso, segundo ela, teria dito: "Agora, você é minha".

Outros comportamentos do cantor foram relatados, como o toque sem o consentimento em diferentes partes do corpo da mulher. Ainda segundo a publicação, os abusos aconteceram em diferentes momentos e lugares, como carros e aviões, durante o período que trabalharam juntos.

No processo, ela conta que em uma das vezes o cantor a sufocou enquanto a estuprava e que também filmava as cenas de abuso para chantageá-la depois.

Ela teria entrado em contato com seus superiores em busca de ajuda, mas em vez de tentarem averiguar as acusações eles ameaçaram demiti-la, caso ela insistisse nisso, segundo a publicação.

Consequências

A ex-empresária de Jimmie Allen disse que teve crises de ansiedade e pensou em suicídio. Em outubro de 2022, ela disse que estava deprimida. Pediu para não trabalhar mais com Jimmie Allen, recebeu uma licença e, quando retornou, foi demitida.

Resposta de Jimmie Allen

Em resposta à Variety, o cantor negou as acusações de estupro. "É profundamente perturbador e doloroso que alguém que eu considerava um dos meus amigos mais próximos e confidentes faça alegações inverídicas", disse Allen. "Reconheço que tivemos um relacionamento sexual - que durou quase dois anos. Durante esse tempo, ela nunca me acusou de qualquer delito e falou de nosso relacionamento e amizade como algo que ela queria continuar indefinidamente. Só depois que as coisas terminaram entre nós, ela contratou um advogado para pedir dinheiro, o que me leva a questionar seus motivos. O simples fato é que suas acusações não são apenas falsas, mas também extremamente prejudiciais. Trabalhei muito duro para construir minha carreira e pretendo montar uma defesa vigorosa e tomar medidas legais necessárias para proteger minha reputação."

Após as acusações contra o cantor, ele foi removido da programação de apresentações do CMAFest deste ano. A Country Music Association confirmou sua remoção da programação para a Rolling Stone.