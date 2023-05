Brasileiro apresenta média histórica de público nas cinco primeiras rodadas

12/05/2023 | 18:14



A liderança isolada do Botafogo, com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, não é a única surpresa da competição até aqui. Fora de campo, a novidade fica por conta das arquibancadas cheias. Após cinco rodadas e 50 partidas disputadas, a competição apresenta uma média de público de mais de 26 mil torcedores (26.134) por confronto, o que indica um acréscimo de 30% em relação ao mesmo período do ano passado (19.176 adeptos).

No histórico do Brasileiro, a maior média de público da competição aconteceu no início da década de 80. Em 1983, ano em que o Flamengo foi campeão nacional diante do Santos, o torneio apresentou 22.953 pessoas presentes nos estádios em média. A expectativa da entidade é que essa marca possa ser batida.

Os dados da edição atual do Brasileiro mostram como a competição tem despertado o interesse do torcedor. Segundo levantamento da CBF, mais de 1,3 milhão de pessoas já foram aos estádios para assistir aos jogos.

A partida que encabeça a lista de maior público aconteceu na segunda rodada, no Maracanã. O clássico entre Vasco e Palmeiras, válido pela segunda rodada da competição, contou com um público presente de 59.867. A segunda partida com maior lotação também aconteceu no Rio. O duelo entre Flamengo e Botafogo, na rodada seguinte, também ultrapassou a marca das 50 mil pessoas (53.138).

Para Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade que comanda o futebol brasileiro, o número expressivo de torcedores mostra a força do campeonato e também o nível da organização.

"O sucesso de público do Campeonato Brasileiro é mais uma prova do profissionalismo da CBF e de todos os envolvidos na organização da competição: clubes, atletas, árbitros e dirigentes. Vamos continuar trabalhando forte para levar aos estádios ainda mais torcedores, que estão a cada rodada mostrando sua paixão pelo nosso futebol", comentou o mandatário.