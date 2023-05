Príncipe William estaria desembolsando cerca de 110 mil reais com a educação dos filhos

12/05/2023 | 18:10



Todo mundo sabe que a família real britância tem bastante dinheiro, mas o que ninguém nem imaginava era quanto eles gastavam com a educação das crianças. De acordo com informações compartilhadas pelo My London, uma verdadeira fortuna é gasta com a escola dos filhos de Príncipe William e Kate Middleton.

Pois é, os príncipes George de nove anos de idade e Louis, de cinco anos de idade, e a princesa Charlotte, de oito anos de idade, ingressaram na Lambrook School, em 2022 e esta é uma das principais escolas preparatórias do Reino Unido - e a mensalidade aumenta conforme a idade dos alunos.

Segundo o portal, o valor por trimestre do príncipe George - que está no quinto ano, custa cerca de 43 mil reais. O da princesa Charlotte que está no terceiro ano custa 40 mil reais e o do caçula da turma, vale 27 mil reais.

Portanto, no total dessa conta, o filho mais velho do Rei Charles III deve gastar cerca de 110 mil reais com a educação dos filhos a da cada período. Vale citar que o colégio conta com campo de golfe, polo, fazenda de abelhas, mini clube MasterChef e pomar onde são cultivados as próprias frutas e legumes.

Além de tudo isso, os filhos mais velhos de Príncipe William devem ter aulas de grego e latim. Uau!