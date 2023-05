Biden e Sánchez se encontram nos EUA e discutem apoio à Ucrânia

12/05/2023 | 17:35



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, nesta sexta-feira, 12.

Os líderes conversaram sobre o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, transição verde e a aposta na energia renováveis, revolução digital e inteligência artificial (IA), e acordos bilaterais e interesses compartilhados entre os dois países, disse Sanchéz à imprensa após a reunião.

O presidente de governo espanhol vem sendo especulado nas últimas semanas como um eventual novo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Sánchez também é um dos líderes europeus que foi a Pequim recentemente e pediu uma mudança no posicionamento da China com relação à Ucrânia.

Mais cedo, antes do encontro, Biden escreveu no Twitter uma mensagem de boas-vindas ao primeiro-ministro e afirmou que espera aprofundar os laços históricos dos EUA com a Espanha.