Deivid celebra chance no Santos e se diz honrado por substituir Marcos Leonardo: 'Inspiração'

12/05/2023 | 17:30



Deivid Washington, de 17 anos, empolgou a torcida do Santos com sua atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, na Vila Belmiro, com um gol marcado e participação nos outros dois. Após a noite mágica, deve ser titular novamente contra o Vasco, no domingo, já que Marcos Leonardo, titular da posição, continuará como ausência nos próximos jogos porque está se preparando para disputar a Copa do Mundo Sub-20 com a seleção brasileira. Deivid espera aproveitar a oportunidade, enquanto torce pelo sucesso do companheiro no Mundial.

"Estou torcendo muito pelo Marcos lá na Seleção e tenho ele como inspiração, assim como o Ângelo. Nós, que viemos da base, sempre temos como inspiração os meninos que também vieram do mesmo lugar que nós e estão se destacando no profissional", afirmou a jovem promessa santista.

Os elogios após a ótima exibição de quinta-feira, que também teve uma bola no travessão e outros lances importantes de movimentação, não cai na armadilha de se deslumbrar tão cedo. O centroavante sabe que ainda tem um longo caminho a percorrer para se firmar no elenco alvinegro.

"Desde os três anos eu venho sonhando com esse momento, que é fazer um gol jogando pelo profissional. Só tenho a agradecer o Santos FC e a família, que sempre me apoiaram. Mas é manter a cabeça no lugar e focar, pois temos vários jogos pela frente e quero dar o máximo aqui. Estou aqui para somar e ajudar a equipe do jeito que puder", disse.

Contra o Vasco, Deivid deve formar o trio de ataque santista ao lado de Lucas Braga e Ângelo, que vem se recuperando de um momento ruim e marcou, diante do Bahia, seu primeiro gol na Vila. Até então, o trio ideal do Santos era composto por Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo. O colombiano e o venezuelano não estão à disposição porque se recuperam de lesão.