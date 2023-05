Divulgado o trailer do filme Ricos de Amor 2

12/05/2023 | 17:10



Se você é apaixonado por filmes de comédia romântica brasileira, já deve ter visto em algum momento o longa Ricos de Amor, mas caso não tenha visto a hora é agora para você se atualizar porque a segunda versão do filme está chegando.

Isso mesmo, durante a manhã desta sexta-feira, dia 12, a Netflix decidiu compartilhar em seu canal oficial do YouTube, um trailer de Ricos de Amor 2 - e nas redes sociais o poster oficial da trama que é estrelada por Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita.

O longa foi rodada na Amazônia e no Rio de Janeiro, e vai contar neste segundo filme com novos personagens. Na trama, Paula e Teto enfrentam dificuldades e vão ter que aprender a lidar com algumas turbulências no meio do relacionamento.

A garota acaba seguindo seu sonho e retoma seus trabalhos como médica voluntária embarcando em uma missão na Amazônia, e o rapaz tenta convences os amigos a estabelecer sua cooperativa de tomates em um vilarejo da região.

Vale citar que a trama tem previsão para chegar na Netflix apenas no dia 2 de junho e até lá já dá para se atualizar e assistir a primeira parte do filme.