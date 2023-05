Novas mães ou novos mundos?

Coluna Social



Escrevo este texto com uma sensação maravilhosa. Cada palavra que digito vai acompanhada de um olhar no meu recém-nascido. Acho que esta dinâmica define muitas mães que amam seus trabalhos e amam se dedicar aos filhos. Como é bom escrever sobre o Dia das Mães, pela primeira vez, sendo mãe de um humaninho. Completei, ontem, 41 anos, e meu bebê, Augusto di Lucca Bontorim Rossi, 28 dias. Quanta emoção. Tudo o que todas as mamães disseram é verdade. A mais impactante de todas: o coração passa a bater fora do corpo. Quantos medos, culpas e inseguranças. Ao mesmo tempo, força, garra e vontade de viver intensamente.

Tenho notado cada dia mais o fortalecimento da presença da mulher no mercado de trabalho, mas com a junção da maternidade. Uma não exclui a outra, como antigamente, que saíamos prejudicadas por sermos as geradoras de vida.

De acordo com pesquisa da Rede de Mulheres Empreendedoras, nos últimos anos, teve aumento de 40%, chegando a mais de 30 milhões. Fico feliz por viver neste novo mundo, onde a rede de apoio começa no local onde você atua profissionalmente.

Aliás, vocês vão me ver muitas vezes com o pequeno pela sede do Diário, ou quem sabe, até em um programa dedicado às crianças. Ideias não me faltam ou não nos faltam, porque a equipe está à todo vapor executando e pensando em ações. O que dizer dos eventos? Todos que falam comigo, pedem a presença da colunista social do jornal - em breve, estou de volta fisicamente -, mas também já contam com a companhia de uma criança. Entendem e somam esforços para grandes realizações.

Afinal, outro dado, agora do Grupo Globo, constata que quase 49% dos lares são chefiados por mulheres. Esta força motriz tem movimentado a economia e, hoje, mais do que nunca se mostra como realidade que veio para ficar. Ninguém larga a "mamadeira" de ninguém, não é mesmo, mamães? Feliz dia para vocês e suas famílias. Agora, vou ali dar colo. Meu melhor presente!