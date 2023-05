João Vicente de Castro confessa que não perde a oportunidade de fazer sexo

12/05/2023 | 16:11



Não é sempre que os artistas falam abertamente sobre suas vidas amorosas e, principalmente, sexuais. Entretanto, vez ou outra, alguns famosos decidem causar fazendo alguns comentários polêmicos nas redes sociais. Dessa vez, quem decidiu deixar a web de queixo caído foi João Vicente de Castro.

Durante o podcast Só um minutinho, o ator confessou que não perde a oportunidade de fazer sexo. Segundo ele, o desespero de nunca recusar relações íntimas é por não saber quando será a última vez.

- Homem bonito para c*****o transa? A gente transa como se fosse a última oportunidade. Que nunca mais fosse acontecer. A gente tem que pegar?

João Vicente ainda justificou o pensamento ao dizer que não é considerado um homem bonito. Na conversa, o artista disse que é um falso bonito, ou seja, uma confusão que tem um bom resultado no final.

- Sabe... Sou um falso bonito. A verdade é essa. Existem várias especulações na internet que dizem assim: João com um metro e 70? Será que funcionaria? Pega João, bota uma roupa normal e bota na fila do banco. Funciona? Então, eu acho que sou o falso bonito. Sou uma confusão que gera um resultado bom.

Por fim, o ator e apresentador contou mais dos bastidores da amizade que tem com Neymar Jr.. O ator revelou que, apesar de festejarem muito juntos, o jogador de futebol o obrigou a acordar cedo para acompanhá-lo no treino.

- Para ser amigo do Neymar, [a pessoa] tem que fazer coisas lá. Você não sabe disso? Eu por acaso... Menino, eu fui para Paris. Aí, lá falamos eu e Neymar: Vamos sair? E saímos. E fomos para boate, para a casa dele. [...] Tem uma coisa muito curiosa que eu achei maravilhosa. Ele sai às vezes, sai com os amigos dele, sai aquela tropa toda. Aí, no dia seguinte ele leva os amigos para o treino. Porque estava todo mundo querendo sair, não estava? Aí, de manhã, todo mundo vai para o treino... Vocês não vão nem correr. Vão ficar aí, acordadinhos. Eu não durmo, vocês não dormem.