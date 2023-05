Gwyneth Paltrow surpreende ao sugerir brinquedos sexuais como presente para Dia das Mães

12/05/2023 | 16:11



O Dia das Mães de 2023 está chegando. No próximo domingo, dia 14, mamães do mundo todo receberão muitos beijos, abraços e presentes! Gwyneth Paltrow aproveitou a ocasião para montar sua lista de sugestões de presentes.

A atriz de 50 anos de idade fundou a Goop em 2008, um site e marca de bem-estar. E, neste ano, Gwyneth surpreendeu com a lista de sugestões para presentear as mães no próximo domingo. Entre velas aromáticas, tapete de yoga, creme para o rosto, batom, e até uma estadia de 820 dólares - o que representa mais de 4 mil reais - em um hotel em Santa Fé, no Novo México. Mas o que surpreendeu mesmo a web foi a sugestão de brinquedos sexuais.

Em 2022, a Goop lançou uma coleção de vibradores, que Gwyneth aproveitou para adicionar na lista de presentes. Ao participar do programa americano Today, em 2021, a atriz diz que não fica surpresa com o sucesso de seus produtos sexuais.

- Acho que a sexualidade é uma parte importante de quem somos. E, sabe, só de pensar que estamos na televisão de manhã, e, por isso, não podemos falar sobre prazer feminino... Isso dá uma ideia de como isso ainda é um tabu na nossa cultura. Uma das coisas em que realmente acreditamos na Goop é em eliminar a vergonha em torno desses assuntos, contou Gwyneth.