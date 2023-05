Pai de Larissa Manoela posta suposta indireta

12/05/2023 | 16:10



Mais um capítulo do drama familiar envolvendo Larissa Manoela chegou. Depois de Silvana Santos deixar de seguir a filha e postar uma suposta indireta, chegou a vez de Gilberto Santos compartilhar uma frase misteriosa.

Em seus Stories, o pai de Larissa publicou uma imagem que tinha junto uma reflexão sobre ingratidão. Rapidamente o assunto foi comentado pelos internautas.

Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por 30 anos. Alimente um humano por 30 anos e ele te esquecerá em três dias.

No Twitter, Manoela logo se tornou um dos assuntos mais comentados. Muitos dos internautas e dos fãs da eterna Maria Joaquina criticaram a publicação do pai da atriz. Outros comentaram que não querem trabalhar com a família para não ter brigas, igual parece estar acontecendo com a atriz.

A melhor coisa que a Larissa Manoela fez foi cortar o vínculo profissional com a família. Família e trabalho não se misturam e ponto final!

Até o momento, nem Larissa, nem Gilberto falaram sobre a publicação. Ele, inclusive, continua seguindo a filha e nunca falou sobre o relacionamento da atriz com André Luiz Frambach, diferente de Silvana Santos.