Estrela do country, Jimmie Allen é acusado de agressão e abuso sexual por ex-empresária

12/05/2023 | 16:10



Assunto sério! Jimmie Allen, cantor de country, está sendo processado por abuso sexual e agressão pela ex-empresária, que não teve seu nome divulgado. Segundo o site Page Six, o processo foi aberto na última quinta-feira, dia 11, no Tennessee, Estados Unidos, e alega que o cantor praticou a violência por um período de 18 meses, enquanto a mulher trabalhava na sua empresa de gerenciamento.

Allen a teria estuprado pela primeira vez durante uma viagem de trabalho em Los Angeles, em março de 2021, enquanto ele era jurado convidado do programa American Idol.

A ex-empresária afirmou que a violência aconteceu diversas vezes. Além de Allen, outros executivos também fizeram parte. Ela chegou a descrever algumas das cenas presenciadas, como perda de consciência, e sangue vaginal.

O processo ainda diz que ela percebeu que havia perdido a virgindade sem escolha própria.

Em papo com à Variety - primeiro veículo a relatar a notícia -, ela conta que o cantor forçou os dedos na vagina dela enquanto ela tentava tirar a mão dele. Isso teria acontecido momentos depois que eles deixaram o programa Ellen DeGeneres, em maio de 2021, em um carro.

Eu estava desconectada do meu corpo, sentindo uma sensação de pânico, afirmou ela, acrescentando que ficou paralisada quando Allen a segurou. O cantor de 37 anos de idade negou todas as acusações da mulher em uma declaração ao Page Six, e alegou que eles tiveram um relacionamento consensual de anos.