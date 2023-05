Fábio Jr. lança parceria com Padre Fábio de Melo em homenagem à mãe

12/05/2023 | 14:28



Nesta sexta-feira, 12, Fábio Jr. lançou, em parceria com o Padre Fábio de Melo, a canção Mãe. A música foi feita em homenagem à Dona Nilva Côrrea, mãe do cantor, que morreu em 2015, aos 85 anos.

De acordo com o músico, a faixa foi escrita em dezembro de 2004. "Mostrei pra ela e como já imaginava, foi aquela choradeira? de emoção mesmo. Afinal, foi uma surpresa. Nunca mais vou esquecer do rostinho dela, aquele choro com alegria", disse em post no Instagram.

Ele chegou a usar a canção para uma campanha publicitária, mas nunca havia gravado em estúdio. Fábio queria usá-la de uma forma especial, então aproveitou a proximidade com o Dia das Mães, no próximo domingo, 14, e convidou o padre para participar da gravação.

No seu perfil do Instagram, Fábio de Melo agradeceu o cantor pelo convite e escreveu: "Foi uma honra cantar essa poesia com meu querido amigo".

Mãe já está disponível em todas as plataformas digitais. O clipe da música será lançado no domingo, ao vivo, durante a exibição do Fantástico, na TV Globo.