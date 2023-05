Ancelotti fala em poupar Real Mdrid diante do Getafe, mas banca Vinícius Jr no time

12/05/2023 | 14:26



O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta sexta-feira que pretende poupar alguns de seu titulares contra o Getafe, de olho na partida de volta com o Manchester City pela semifinal da Liga dos Campeões. No entanto, essa estratégia não engloba Vinícius Júnior, já confirmado pelo treinador para o duelo pelo Campeonato Espanhol.

Autor do gol no empate de 1 a 1 com o Manchester City na confronto de ida das semifinais do torneio europeu, o brasileiro vai ter a companhia do goleiro Courtois no duelo deste sábado.

"O Vini vai jogar. Não sei se desde o início, mas ele vai entrar em campo. Claro que tenho de ter em conta tudo. Mas vamos ter um confronto que vai exigir muito de nós contra um rival que está lutando para não ser rebaixado", afirmou o treinador italiano que bancou também a escalação de Courtois.

Entre os atletas que deverão ganhar um descanso estão o zagueiro David Alaba, o centroavante francês Karim Benzema e ainda o atacante Rodrygo. Já o meio-campista Dani Ceballos e o lateral esquerdo Mendy devem reforçar a equipe.

Ancelotti evitou falar no duelo com o City e tentou centrar as respostas no jogo diante do Getafe. Ele falou da necessidade de administrar os atletas que acabam tendo mais desgaste em campo e quer um Real brigando pela vitória, apesar da chance remota de título.

"Precisamos de frescor e energia. Vou colocar em campo um time muito competitivo. Não posso dar a escalação agora porque não quero dar nenhum tipo de vantagem para o adversário, mas espero um jogo muito complicado."

Terceiro colocado no Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem uma desvantagem de 14 pontos para o líder Barcelona e está a um ponto do Atlético de Madrid, segundo colocado da competição com 69 pontos.