Afastando boatos de affair, Shakira definitivamente não está querendo viver novo romance

12/05/2023 | 14:10



Como você vem acompanhando, Shakira foi assistir a corrida de Formula 1 em Miami, nos Estados Unidos, e foi vista conversando amigavelmente com Tom Cruise. Depois disso, a cantora até foi vista em um jantar e em um passeio de lancha com Lewis Hamilton.

Mas segundo informações do TMZ, mesmo sendo apontada como affair de vários famosos, a cantora na verdade não quer saber de relacionamento e quer viver a sua vida solteira tranquilamente e não está nada interessada em viver um namoro agora. Como diria Ivete Sangalo: solteira não, alegre, né!?

E de tudo isso, uma coisa é certa: Shakira está completamente empenhada em sua vida musical e também na maternidade. Recentemente, a colombiana comemorou o sucesso de sua nova música feita para os filhos, Milan e Sasha - tudo porque em menos de 12 horas, Acróstico já conseguiu mais de 13 milhões de curtidas e está no Top 1 do Latin Hits do Spotify.

Shakira fez questão de dividir com os fãs o marco dos números em suas redes sociais e vale lembrar que na música é possível ver a formação de um acróstico - em que as primeiras palavras de cada verso formam, em sentido vertical, o nome das crianças. Que fofa!