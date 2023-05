Larissa Manoela compartilha textão e explica mudança profissional: Passo a ser minha própria empresária

12/05/2023 | 13:10



Após as polêmicas envolvendo Larissa Manoela e a mãe, Silvana Santos, a atriz anunciou uma mudança em sua vida profissional. A jovem compartilhou uma publicação com um textão no Instragram revelando que vai ser sua própria empresária, papel que antes era da matriarca.

Na legenda da foto, Larissa contou que decidiu mudar de ares na carreira por escolha própria. Ela falou que vai investir um pouco de seu tempo para o cinema de agora em diante:

22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos o meus contratos e tem a mim a frente de tudo.

Larissa Manoela, que levou unfollow da mãe e também uma possível indireta, como você viu aqui no ESTRELANDO, expôs um pouco de seu sucesso profissional. A atriz relembrou seus projetos e também o que o público pode esperar no futuro de sua carreira:

A fase próspera reflete nos bons números conquistados, que atualmente carrego acordos com sete grandes marcas, sendo embaixadora de três delas e dona de um feat com uma linha incrível de maquiagens. Essa parte da gestão da carreira sempre me interessou. Sobre os meus próximos trabalhos o que posso adiantar é que são projetos que mexeram comigo e que me instigaram. Eu sou apaixonada pelo audiovisual e me sinto muito honrada de poder contar histórias através dos meus filmes e novelas.

Na publicação, seu noivo, André Luiz Frambach, comentou apoiando a amada. Vale lembrar, que a briga entre as duas teria supostamente acontecido por Silvana não ser a favor do relacionamento de Larissa e do ator. Na época em que deixou de seguir a filha, ela mencionou o ex da global, Léo Cidade, em uma das publicações dele.