Roberto de Carvalho desabafa sobre saudade dilacerante de Rita Lee

12/05/2023 | 13:10



Saudade é o amor que fica! Roberto de Carvalho foi ao Instagram na última quinta-feira, dia 11, para desabafar sobre a partida de Rita Lee, sua parceria de vida e carreira. No registro compartilhado pelo guitarrista, a cantora aparece ao lado de um mural de fotos fazendo referência a sua carreira, na legenda ele abriu o jogo e falou sobre o sentimento após a partida da cantora.

Saudade dilacerante, meu amor, escreveu ele na publicação.

Nos comentários, fãs e amigos do casal não pouparam palavras de carinho e conforto ao músico que se despediu da amada na última terça-feira, dia 9, em São Paulo.

Te amamos Roberto., escreveu a atriz Marisa Orth, que participou da primeira formação do Saia Justa do GNT em 2002, ao lado da roqueira.

Sinta-se abraçado querido!! Rita agora é Luz, sua, dos meninos!, comentou a apresentadora Astrid Fontenelle.

Querido, muita força para vc e os filhos. Que vazio no coração de todos nós, fãs. Mensuro o vosso e me solidarizo. Que sorte a nossa, contemporâneos, súditos. Que bom que temos as canções para amenizar a falta que nossa musa maior nos faz?, disse a atriz Guta Stresser.

Eu vou cuidar de vc. Todos nós vamos. Com muito amor e carinho! declarou João Lee, filho de Rita Lee e Roberto de Carvalho.

A história de amor dos dois teve inicio há 47 anos, em 1976, quando Ney Matogrosso apresentou o músico - que era seu guitarrista - à Rita. Juntos tiveram três filhos e dois netos. Acho que caiu um cisco por aqui...