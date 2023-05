Alta em passagens aéreas impede arrefecimento maior em Transportes no IPCA de abril

12/05/2023 | 12:55



A alta nos preços das passagens aéreas impediu um arrefecimento maior na inflação do grupo Transportes em abril. Os gastos com Transportes desaceleraram de uma alta de 2,11% em março para elevação de 0,56% em abril. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu uma contribuição positiva de 0,12 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,61% no mês.

A desaceleração foi influenciada pela queda de 0,44% nos combustíveis, que tinham subido 7,01% em março. Em abril, houve redução no óleo diesel (-2,25%), gás veicular (-0,83%) e gasolina (-0,52%), mas o etanol subiu 0,92%.

As passagens aéreas aumentaram 11,97% em abril, após recuarem 5,32% em março.

O metrô aumentou 1,24%, devido ao reajuste de 6,15% no Rio de Janeiro a partir de 12 de abril.

O ônibus urbano teve alta de 1,11%, reflexo de reajustes de 15,75% em Fortaleza, a partir de 19 de março, e de 33,33% em Belo Horizonte, em 23 de abril. O ônibus intermunicipal caiu 0,25%.