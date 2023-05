Especialista revela o que Ben Affleck e Jennifer Lopez conversaram durante o tapete vermelho de evento da Netflix

12/05/2023 | 12:10



Você já deve ter visto, que Ben Affleck e Jennifer Lopez arrumaram um tempinho na agenda agitada para participarem da premiere da Netflix por conta da estreia de The Mother. O evento aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos e uma conversa entre os dois acabou chamando a atenção do público.

O Daily Mail decidiu entrar em contato com um especialista em leitura labial, ele acabou descobrindo mais detalhes sobre o bate-papo entre Ben Affleck e Jennifer Lopez no tapete vermelho. As fotos do evento mostram eles conversando e o ator apontando para algo.

Além disso, em outro momento a artista acaba gesticulando séria durante a conversa, foi então que o especialista estudou cada detalhe das fotografias e revelou que tudo não pode ter passado de uma discussão sobre como posariam para as fotos do evento.

O especialista ainda contou que Jennifer Lopez parece perguntar para o marido se seu top decotado está mostrando demais e ele, aparentemente diz a ela que está tudo bem. Ainda segundo a análise, os dois parecem falar com os fotógrafos do local na tentativa de descobrir onde é que deveriam posar.

Depois disso tudo, Ben teria falado no pé do ouvido da esposa - porque a gente sabe que o ambiente cheio de fotógrafos gera um certo estresse - que era para ela não se preocupar e que estava tudo bem.