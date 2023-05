Mari Antunes, vocalista do Babado Novo, anuncia primeira gravidez

12/05/2023 | 12:10



Vamos combinar que a chegada de uma criança dentro de uma família é sempre uma notícia muito maravilhosa e vem repleta de ansiedade. Mari Antunes, que é a atual vocalista e líder do Babado Novo, está vivendo isso na pele.

Isso mesmo, a artista resolveu usar as suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, dia 12, para comunicar os seus fãs e seguidores que a sua família vai aumentar. Aos 36 anos de idade, Mari Antunes anunciou ao lado de seu marido que está esperando o primeiro filho do casal.

Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, Salmos 127:3-5!!! É com muito amor no coração que anunciamos que estamos GRÁVIDOS e carregando nossa Herança!!!! Foi surpresa para os papais, mas tudo é feito conforme a vontade do nosso Senhor Jesus!! Estamos muito felizes, em poder dividir isso com todos vocês!! Deixa uma mensagem para nosso bebezinho lindo que já está sentindo todo esse amor. Obrigada a todos pelas felicitações e carinho!!