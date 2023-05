Redação

Do Rota de Férias



12/05/2023 | 11:55



O festival latino Viva La Música retorna ao SeaWorld Orlando nos finais de semana de 13 a 14 e 20 a 21 de maio. Os visitantes do parque poderão aproveitar sabores especiais de diferentes lugares do mundo e apresentações de ritmos como salsa, bachata e reggaeton.

Festival latino Viva La Música

O Viva La Música apresentará uma série de shows ao vivo durante os dias de festival. Confira a programação:

13 de maio: Rey Ruiz (14h e 17h no Teatro Nautilus)

14 de maio: Grupo Mania (14h e 17h no Teatro Nautilus)

20 de maio: Jon Secada (14h e 17h no Teatro Nautilus)

21 de maio: Melina Leon (14h e 17h no Teatro Nautilus)

Atrações gastronômicas

Durante o evento, os participantes descobrirão a autêntica culinária inspirada nos sabores do Caribe, Espanha, América Central e do Sul.

As novidades da edição deste ano são:

Bacalaitos: Bolinhos de bacalhau fritos com aioli picante e coentro.

Arepas de Pabellon: Arepa caseira tradicional, banana adocicada, carne desfiada, feijão preto e molho tártaro.

Papa a la Huancaina: Molho de queijo peruano servido com batata Yukon.

Pisco Sour: Pisco, suco de limão, xarope simples.

Degustação de Tequila 21SEEDS: O 21Seeds é conhecido por suas tequilas com sabor único. Trata-se de uma destilaria liderada por mulheres que criam aromas frescos e naturais usando pepinos, jalapeños, laranjas e outros ingredientes.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para conhecer o SeaWorld Orlando e curtir o festival Viva La Música, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.