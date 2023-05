Golfe: carro elétrico brasileiro traz iOT a bordo

Da Redação

Do 33Giga



12/05/2023 | 11:55



A Mobilis Veículos Elétricos, de Florianópolis (SC), se uniu à paranaense Tower Parts para criar uma joint venture e desenvolver uma linha nacional de carrinhos de golfe elétricos. O TM, primeiro lançamento da Tower Mobilis, aposta em fácil dirigibilidade e manutenção, alta conectividade e recursos de ioT para atender o lifestyle dos praticantes de golfe.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

O carrinho de golfe elétrico TM já está à venda, com unidades disponíveis para test drive em eventos como o 73º Campeonato Aberto de Golf Cidade de Curitiba, realizado em abril, e no torneio Belém Novo em Porto Alegre (RS) com o intuito de testar a receptividade do público.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Disponível em versões com dois (TM2), quatro (TM4) e seis lugares (este, o TM6, com lançamento previsto para o segundo semestre), o veículo elétrico foi desenvolvido para proporcionar a melhor experiência a bordo para os apaixonados por golfe.

Para isso, contou com o acompanhamento de praticantes do esporte ao longo da execução do projeto, que levaram suas considerações ao time de engenharia e de design responsáveis pelo veículo.

“O TM foi feito sob medida para os campos de golfe, com apaixonados pelo esporte envolvidos no projeto e tecnologia da Mobilis, que além dos projetos realizados pela Mobilis Consulting, tem no portfólio os veículos elétricos Li e TX, ambos com mais de cinco anos no mercado”, explica Erico S. dos Reis, sócio da Mobilis e gerente comercial da Tower Mobilis.

Tecnologia e ousadia no design

Produzido no Brasil, em São José dos Pinhais (PR), o TM traz o design futurista característico de Ivor Braga, profissional catarinense que também assina os modelos Li e DR, lançados pela Mobilis em 2017.

Destaque para a sinalização (que atravessa a frente do veículo de ponta a ponta), o painel LCD com informações de uso e desempenho do veículo, e console personalizado com espaço para bolinhas de golfe, porta-copos, objetos pessoais e telefones celulares. Falando em celulares, o TM conta com pontos de alimentação USB que permitem a conexão de até dois dispositivos por vez.

Crédito das fotos: TM Crédito das fotos: TM × × × × × × × × ×

O TM tem entre seus opcionais a RTU TrackLi, sistema com rastreamento e diagnóstico remoto que pode ser acessado pela equipe de manutenção da frota ou pelo próprio usuário. Outro diferencial, inédito no mercado, é o freio de estacionamento magnético acoplado ao motor elétrico, acionado automaticamente sempre que o veículo estiver parado.

Equipado com baterias de íons de lítio, o TM tem autonomia de até 50 km e não requer manutenção de troca de água e ácido.

“Isso faz com que o TM tenha o menor custo por km rodado da categoria por conta do menor peso do veículo, permitindo uma maior confiabilidade ao veículo”, destaca Erico.

Além das inovações técnicas, a fabricante pontua que o TM resolve uma das maiores dores do mercado: a dificuldade de manutenção dos carrinhos de golfe – em sua maioria, importados e com difícil acesso a peças para manutenção.

“Existem frotas de carrinhos de golfe que acabam inutilizadas pela dificuldade na manutenção, sendo, em muitos casos, mais vantajoso para o proprietário investir em um veículo novo. O TM é um carrinho de golfe elétrico brasileiro, tomamos o cuidado de priorizar a cadeia nacional de fornecedores de peças. Além disso, existe o suporte da Tower Mobilis, o Powertrain da Weg e o ioT embarcado que antecipa anomalias e faz com que a manutenção seja mais assertiva”, conclui o gestor.

Ficha técnica – TM2