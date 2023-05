Charge do dia

Seri

do Diário do Grande ABC



12/05/2023 | 11:41



Após nove anos, o governo do Estado voltou a publicar, ontem, edital para contratação de 872 professores efetivos na rede estadual de ensino do Grande ABC. A publicação prevê a admissão de 15 mil docentes para todo o Estado de São Paulo. As inscrições podem ser realizadas a partir da próxima segunda-feira, e vão até o dia 12 de junho, no site www.vunesp.com.br.