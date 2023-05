Obituário - 14 de maio de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/05/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Francesca Azzena Di Pacce, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 8. Jardim da Colina.

Edith Aparecida de Lima, 85. Natural de Avaré (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Augustinho Veronezi, 81. Natural de Nova Luzitânia (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Administrador. Dia 8. Jardim da Colina.

Edna Scarabel, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Franco Guerrero, 80. Natural da Espanha. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Gilberto Cândido da Silva, 77. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito de Toledo Junior, 63. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Alaíde da Cruz Hermano, 90. Natural de Gurinhém (PB). Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

Francisco Nunes Ratto, 84. Natural de são Miguel Arcanjo (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Dielza Sabino Valença, 83. Natural de Pesqueira (PE). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério do Baeta.

José Aparecido do Nascimento, 70. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Laércio Rodrigues, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em são Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Dayse de Carvalho Capuano, 89. Natural de Cajuru (SP). Residia no Parque Continental, em São Paulo. Dia 8. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Maria José de Carvalho Rosa, 87. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 8. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

DIADEMA

Quitéria Resende de Albuquerque, 89. Natural de Águas Belas (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Jardim da Colina.

Antônia Marques Alves, 88. Natural de Curvelo (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Geni Vera de Campos, 80. Natural de Araraquara (SP). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 8, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Curinga da Silva, 74. Natural de Mossoró (RN). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Palmira de Andrade, 71. Natural do Estado do Sergipe. Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Jesus Martins, 66. Natural de Bilac (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Marina Alaíde da Silva, 63. Natural de Lajedo (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Antônia Rita da Silva, 58. Natural de Queimadas (PB). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Amarildo Expedito, 53. Natural de Jardim Alegre (PR). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Bruno Quaresma Balbino, 31. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Monte Sião, em São Bernardo. Dia 8. Vale da Paz.

MAUÁ

Zilda Zem Ricardo, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Wanda Maria Rodrigues Veiga, 82. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Vicente Duarte Caram, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Juliana Carla Vasconcelos Reis, 46. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria José Caciam da Silva, 84. Natural de Paraibuna (SP). Residia no Jardim Ribeirão Pires, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Santo André. Cemitério São José.