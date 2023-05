Obituário - 13 de maio de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/05/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Thereza Basso dos Santos, 96. Natural de Mogi Guaçu (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Araújo Machado, 90. Natural de Jacareí (SP). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Júlia Utsumi Toledo, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo.

Luiz Antônio Silva, 78. Natural de Cristais (MG). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 7. Cemitério Municipal de Cristais.

Maria Cecília Rosa, 73. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourenço Parra Neto, 65. Natural de Marialva (PR). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Empresário. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Antônio Brighente, 65. Natural de Gália (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sinésia Alves do Vale, 55. Natural de Mandaguari (PR). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliana Lustosa dos Santos, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bandeirante, em São Paulo. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, Capital.

Elias Ribeiro, 38. Natural de Suzano (SP). Residia no Jardim Alegria, em Francisco Morato (SP). Encanador. Dia 7, em Santo André. Cemitério Municipal de Francisco Morato.

Gabriel da Silva Pereira, 20. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Ajudante de marcenaria. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Pascoalina Giomo Pedro, 99. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério Municipal de Monte Alegre do Sul (SP).

Gabriela Gwadrera, 92. Natural da Polônia. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Crematório Vila Alpina.

João Carajilescoz Netto, 86. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Maria Aparecida Alves Duarte, 77. Natural de Açucena (MG). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

José João da Silva, 61. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Ademir Pereira Cardeira, 45. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Luiz Antônio Luciano, 74. Natural de Paulínia (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Antonio Reina Pino, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 7. Cemitério das Lágrimas.

Davi José Bernardes da Silva, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Wilson Xavier Silva, 77. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Osvaldo José dos Santos, 75. Natural de Chorozinho (CE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Nicer do Amaral, 66. Natural de Flores (PE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Andrea Ricardo Ferreira, 49. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Massashi Inoue, 88. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 7, em Santo André. Cemitério São José.