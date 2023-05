Da Redação



12/05/2023 | 11:34



Diário, 65 anos

Um jornal representa o arquivo da vida de uma cidade. Com o Diário, não é diferente. Santo André é município pleno de vida e repleto de histórias. O registro que é feito pelo principal veículo de comunicação impresso que temos é de suma importância, pois é uma forma de manter o passado preservado, possibilitando passá-lo aos pósteros. A importância de um jornal cresce na medida em que ele seja capaz de registrar as verdades de uma comunidade. O Diário vem, há 65 anos, registrando a vida das sete cidades. E, agora, quando se lê o seu passado, nós conhecemos boa parte da nossa vida, da nossa história, dos nossos homens, dos projetos que foram levados através dos tempos. Muitas vezes eu escrevo para a Palavra do Leitor um artigo referente aos acontecimentos do presente, mas, como o jornal se perpetua, a mensagem também, ficando registrada para nossos filhos, netos, gerações vindouras, mostrando como vivemos, somos, desenvolvemos a nossa comunidade. São notícias, artigos, depoimentos, que lemos a cada edição e que têm relação direta ou indireta com nossas vidas. Ainda que a visão seja alterada, que as histórias se apresentem de um ponto de vista hoje, mas mudem completamente amanhã, o tempo as reúne e nos apresenta a história completa, permitindo entendermos melhor os acontecimentos e tirarmos nossas conclusões, o Diário busca a verdade dos fatos, o que lhe confere credibilidade junto a seus leitores. Leitores que foram multiplicados com a edição eletrônica, sendo que está muito além de suas fronteiras. Um jornal não é apenas o presente, é o presente, é o passado e é um processo do futuro. Esta é a missão do Diário, que vem sendo executada ao longo das últimas décadas, uma referência indispensável para aqueles que buscam a informação e o retrato dos municípios das sete cidades e do País. Encerro com meus parabéns ao diretor e colaboradores que fizeram, ao longo dos últimos 65 anos, a história do Diário.

Luizinho Fernandes - São Bernardo





Escândalos

A exposição a uma educação de péssima qualidade e a um ativismo midiático onde a mensagem subliminar é “não precisa pensar, nós pensamos por você” levou o brasileiro a cometer os mesmos erros do passado. Fatos os ocorridos no período de 2003 a 2010, como o da GTech, bingos, Correios, Mensalão, dólares na cueca, Gamecorp-Telemar, Refinaria de Pasadena, sanguessugas, aloprados, BNDES/Moçambique, desvios da CPMF da saúde, cartões corporativos, Usina Hidrelétrica Jirau, Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, Refinaria Abreu e Lima, montadoras, Bancoop e novos aloprados, só para citar alguns, parecem nunca terem existido, levando incultos e incautos a elegerem novamente a mesma raposa para tomar conta de nosso galinheiro.

Vanderlei Retondo - Santo André

Lula

O nosso tricondenado “inocentado” é diplomata ao avesso. Verborrágico, fiel a ditadores esquerdistas é, sob as mais diversas formas, aqui e no Exterior, falante inconsequente, denegrindo o Brasil e, espontaneamente, contumaz passeador de Airbus, criando atritos com países amigos, esbanjando em desenfreada gastança mundo afora, carece de um sensato freio cala-boca aquietado no Palácio Alvorada, longe dos dispendiosos passeios e caríssimos hotéis ou impeachment para cessar de vez as desastrosas impropriedades, danosas ao Brasil

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Pêsames

Os amigos ribeirão-pirenses Octavio David Filho e Pedro Manoel Cordeiro lamentam o passamento do professor memorialista João Paulo de Oliveira. Nossas condolências à família.

Octavio David Filho - Ribeirão Pires