Rio Grande da Serra olha para o futuro

12/05/2023 | 11:32



Rio Grande da Serra, o município caçula da região, comemorou aniversário de 59 anos de emancipação político-administrativa em 3 de maio. Os antecedentes da cidade vêm de longe, da quinhentista Vila de Santo André da Borda do Campo, passando pela Freguesia de São Bernardo, na segunda metade dos anos 1800 e na Estação Rio Grande, já no início do século 20 quando a estrada de ferro começaria a moldar o futuro Grande ABC.

Um plebiscito realizado em dezembro de 1963 contou com uma campanha aguerrida de um grupo, os chamados autonomistas, que reuniria figuras como Felipe Sabbag, Miguel Carnavale, Humberto Rebizzi, os irmãos Adelino e Arsênio Figueiredo, Antão Piedade, e o líder daquele movimento Carlos José da Graça Veiga Carlson, o Zé do Cartório, que viria a ser eleito, em 1965, o primeiro prefeito do nascente município.

Com a vitória majoritária nas urnas, o distrito de Icatuaçu (do tupi, água abundante, doce, boa e salubre) se separaria, assim, de Ribeirão Pires. A tramitação do processo de emancipação de Rio Grande da Serra na Alesp (Assembleia Legislativa) e Câmara Federal, contaria com os apoios dos deputados estaduais Ademar Monteiro Pacheco, Elio Bernardi (um dos primeiros prefeitos de Mauá) e José Jorge Curi, e do federal Amaral Furlan.

Em mais uma emancipação comemorada, o município caçula da região continua em busca de sua vocação econômica, em meio a desafios que se colocam como urgentes e de difícil resolução,a começar pelo crescimento desordenado e ocupação dos mananciais.

Com 59 anos de autonomia recém-completados e com uma legislação de proteção dos mananciais em 100% de seu território que impede a instalação de empresas, o desenvolvimento de Rio Grande da Serra fica travado, contando sobretudo com um setor de comércio e serviços que vem sobrevivendo a duras penas, e no repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), bolo orçamentário dos impostos recolhidos repassados na conta da Prefeitura que mal dá para as despesas com saúde, obras e folha de pagamento.

Rio Grande da Serra, cidade dos tropeiros, dos jerivás, de Santa Cruz, dos manacás, do antigo bondinho da Pedreira, de jeribatiba, de icatuaçu, da centenária festa do padroeiro São Sebastião, das primeiras paradas da estrada de ferro da inglesa São Paulo Railway, dos grupos de teatro, dos migrantes nordestinos e mineiros, das colônias japonesa e portuguesa, do antigo cinturão verde e um dos braços da Billings.

Agora é olhar para frente, planejando o futuro da cidade para os próximos 20, 40 anos, com um município mais preparado para dar conta das demandas que só farão crescer, principalmente das características inerentes de nossa região e de seus territórios conurbados.

Roberto Nascimento Anastácio é jornalista.