Boa notícia na educação

12/05/2023 | 11:29



O governo do Estado, sob comando de Tarcísio de Freitas (Republicanos), não podia dar notícia melhor. Após nove anos, a administração voltou a publicar, ontem, edital para contratação de professores para a rede pública. Serão 15 mil profissionais para todo o território bandeirante. Boa parte deles será alocada nas sete cidades, o que é indicativo claro de que o atual gestor tem respeito pelo Grande ABC – região praticamente ignorada pelos recentes ocupantes do cargo. A medida ora anunciada vem ao encontro dos anseios da categoria, que há muito reivindica a ampliação dos servidores da educação, abalada pelas muitas aposentadorias e também pelos profissionais que abandonam a carreira, trocando-a por outras mais vantajosas.

Dos professores que serão contratados via concurso público, 872 serão alocados nas unidades da rede paulista de educação existentes no Grande ABC. Todas as diretorias de ensino da região serão contempladas. A de Santo André vai receber o maior número, com 224 docentes, seguida por Mauá (que contabiliza as vagas de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), com 221; São Bernardo (unificada a São Caetano), com 218; e Diadema, com 209 oportunidades. No total, as sete cidades possuem 307 escolas estaduais.<TB>Dentre as vagas, 624 serão para jornada ampliada (40 horas semanais) e 248 para jornada completa (25 horas semanais) de trabalho dos docentes, com salários iniciais de R$ 5.000 e R$ 3.125, respectivamente.

Secretário de Educação do Estado, Renato Feder reconhece que os últimos governadores deixaram de fazer investimentos em recursos humanos. Desde 2014, apenas profissionais temporários foram contratados, para ficar nos cargos por até dois anos. Espera-se que o reforço no número de docentes nos quadros públicos melhore a qualidade do ensino nos 645 municípios paulistas. Há, de fato, a desconfiança generalizada de que deficiência de pessoal seja uma das explicações para o baixo desempenho das escolas nas avaliações. Não se pode, portanto, deixar de festejar a boa notícia que a equipe comandada por Tarcísio de Freitas dá logo nos seus primeiros meses de atuação no Palácio dos Bandeirantes. Que venham mais boas notícias.