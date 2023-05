Difusão do IPCA sobe para 66% em abril, mas impacto de aumentos foi menor

12/05/2023 | 11:18



O indicador de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 60% em março para 66% em abril, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"A difusão aumenta influenciada, principalmente, por itens alimentícios, e também pela alta dos produtos farmacêuticos", disse André Almeida, analista do Sistema de Índices de Preços do IBGE. "Todos os subitens que fazem parte dos produtos farmacêuticos tiveram aumento de preços em abril."

A difusão de itens alimentícios passou de 56% em março para 64% em abril. Já a difusão de itens não alimentícios saiu de 63% em março para 67% em abril.

Apesar da alta na difusão, a magnitude e o impacto dos aumentos foram menores sobre a inflação em abril, frisou Almeida.

O IPCA desacelerou de uma alta de 0,71% em março para 0,61% em abril. "O aumento no nível geral de preços foi menor do que no mês anterior", concluiu.