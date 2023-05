Produtos farmacêuticos puxam alta de 1,49% do grupo Saúde no IPCA de abril

12/05/2023 | 10:15



Os gastos das famílias com Saúde e Cuidados Pessoais passaram de uma elevação de 0,82% em março para uma alta de 1,49% em abril, o equivalente a uma contribuição de 0,19 ponto porcentual para a taxa de 0,61% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi puxado pela alta de 3,55% nos produtos farmacêuticos, com uma contribuição de 0,12 ponto porcentual para a inflação do mês.

A alta ocorreu após a autorização do reajuste de até 5,60% no preço dos medicamentos, a partir de 31 de março.

O item plano de saúde subiu 1,20%, incorporando as frações mensais dos reajustes dos planos novos e antigos para o ciclo de 2022 a 2023.

Os itens de higiene pessoal desaceleraram de um aumento de 0,76% em março para 0,56% em abril, após uma queda de 1,09% nos preços dos perfumes no último mês.