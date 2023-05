Jornal recebe voto de congratulações da Câmara de Santo André

Da Redação



12/05/2023 | 10:13



De autoria da vereadora Ana Veterinária (União Brasil), a Câmara de Santo André concedeu, durante a sessão desta quinta-feira (11), voto de congratulações pelos 65 anos do Diário. “Sou andreense e o jornal faz parte da minha vida, pois desde criança via o impresso da casa dos meus pais e utilizava suas matérias e o Diarinho para fazer trabalhos escolares. O Diário personaliza a história do (Grande) ABC e do Brasil em suas páginas. Representa nossa gente, dá voz ao povo e isso fortalece a democracia.”, disse.

A vereadora de São Bernardo Ana Nice (PT) também falou da importância do jornal. “Parabéns para o Diário e para as pessoas que trabalham no jornal. Um importante veículo de comunicação que nasceu um ano antes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC”, lembrou.

O também vereador de São Bernardo Eliezer Mendes (Podemos) lembrou da data. “Diário do Grande ABC há 65 anos escrevendo a história do ABC com seriedade e credibilidade.”

O vereador de São Caetano Edison Parra (Podemos) celebrou o aniversário. “Parabéns ao Diário do Grande ABC, um dos maiores jornais regionais do País e principal fonte de informação da região, que completa 65 de história.”