Lideranças felicitam Diário pelos 65 anos e pela voz da democracia

Da redação



12/05/2023 | 10:04



Nomes importantes da política nacional, estadual e regional fizeram questão de parabenizar o <CF52>Diário</CF>, que ontem completou 65 anos de fundação. Em suas próprias plataformas digitais, nas redes sociais do jornal, em vídeos, ou em mensagens direcionados aos colaboradores e diretores do veículo de comunicação, uma das questões mais lembradas foi a defesa incansável dos interesses dos moradores de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

O presidente nacional do PSD e atual secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, enalteceu a capacidade do veículo em se adaptar às novas tecnologias e na busca pelo bom jornalismo, independentemente da plataforma. “Um jornal impresso, sobretudo depois da consolidação da internet e das mídias digitais, só sobrevive por décadas se for indispensável para os leitores e a sociedade na qual está inserido. O Diário do Grande ABC atingiu essa condição e isso só foi possível porque, ao longo da sua história, praticou jornalismo sério, independente e atento às reais necessidades da população de uma das principais regiões do nosso Estado.”

Para o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), o jornal ratifica o papel de contribuir com o desenvolvimento regional. “Parabéns ao Diário pelos 65 anos de história! Uma das referências de informação para todo o Grande ABC. Que continuem nos trazendo notícias relevantes e contribuindo para o desenvolvimento da nossa região por muito anos mais.”

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) ressaltou a importância de o jornal ser o principal porta-voz do morador das sete cidades. “Para mim é um orgulho ser do Grande ABC e ter o Diário do Grande ABC cobrindo o nosso dia a dia, da região, do Estado e do País. Parabéns e muito obrigado por permitir que todos os representantes públicos da nossa região tenham voz para falar com o cidadão da nossa região.”

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) reforçou a relevância do veículo, no dia de seu aniversário. “O principal e mais influente jornal regional do País mostra o seu protagonismo desde a primeira manchete e assim segue até hoje, trazendo luz aos temas mais importantes para o desenvolvimento do nosso Grande ABC.”

O secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Mário Reali (PT), também prestou sua homenagem ao jornal. “Parabéns ao Diário do Grande ABC e toda sua equipe, este marco do jornalismo da nossa região. Há 65 anos, o jornal une as sete cidades e contribui para o pluralismo político e para a liberdade de imprensa. Além disso, a publicação é um dos grandes defensores da integração regional, assim como o Consórcio Intermunicipal Grande ABC desde a sua fundação, há mais de 30 anos.”