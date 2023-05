Bumble e Dia das Mães: como evitar que namoro online sobrecarregue

Da Redação

Para muitas mães, voltar ao mundo dos solteiros pode ser frustrante, especialmente se elas nunca experimentaram ou não estão familiarizadas com aplicativos de namoro online.

Para mães que estão pensando em se aventurar nos romances online, o 33Giga compartilha 5 recursos do Bumble, aplicativo de namoro no qual as mulheres dão o primeiro passo. Isso as ajuda a criar conexões em seus próprios termos, ritmo e de maneira que se sintam confortáveis.

Verificação de foto

Para reduzir o risco de a pessoa nas fotos não ser quem diz ser, o Bumble possui recurso de verificação de foto.

A tecnologia por trás disso inclui a interação com a equipe dedicada do Bumble, que pedirá uma selfie com uma pose escolhida aleatoriamente pelo sistema para verificar a identidade digital. Nos perfis em que esse processo foi bem-sucedido, você verá um escudo azul ao lado do nome.

Videochamadas

As videochamadas tornaram-se tão populares que o tempo médio de conversa, globalmente, é de 20 minutos!

Antes de conhecer alguém pessoalmente, o ideal é fazer uma ligação, para que você se sinta mais à vontade com o encontro ao vivo. Por ser uma função incluída no app, você não precisa compartilhar seus dados pessoais, como número de celular ou perfil em outra rede social.

Private Detector

O algoritmo do Bumble determina se uma foto enviada pode conter uma imagem obscena e oferece a opção de visualizá-la ou não.

Por meio de uma imagem pixelizada ou borrada, o app avisa se a foto pode conter nudez. Se você não quiser ver essa imagem, basta selecionar “Recusar” abaixo da foto. A imagem será removida do chat e você terá a opção de bloquear ou denunciar o remetente.

Modo anônimo

Esse recurso facilita o controle de quem vê que você está no aplicativo, pois seu perfil mostrará apenas quem você deslizou escolheu dar match. Dessa forma, você pode namorar em particular, evitando o possível constrangimento de um ex-parceiro ou de qualquer outra pessoa que você conheça na vida real, vendo você no Bumble.

Speed Dating

Não tem muito tempo para navegar pelos perfis? Os eventos semanais do Speed Dating também acontecem com o Speed Dating online, onde as pessoas fazem conexões “às cegas”. Neste recurso, a personalidade é priorizada no lugar das fotos.

Curiosamente, “olhar além do físico” é uma das tendências para o mundo dos solteiros para este ano, segundo uma pesquisa realizada pelo Bumble.

O estudo apontou que 1 em 3 (38%) pessoas agora estão mais abertas a considerar namorar alguém além de seu ‘tipo’, e 1 em 4 (28%) colocam menos ênfase em namorar pessoas que os outros ‘esperam’ ser seu tipo ideal. Esse recurso exige que as pessoas iniciem uma conversa sem ver a aparência da outra pessoa.

Esta conversa dura três minutos e, uma vez encerrada, é perguntado se você deseja continuar o bate-papo. Se ambas as pessoas corresponderem (deslizarem para a direita), o papo será movido para a seção Conversas do app. O Speed Dating acontece todas as quintas-feiras, das 19h às 20h do horário local.

Mães e Bumble

“Para muitas mães que desejam se conectar com alguém, dar o primeiro passo pode ser algo novo, mas definitivamente está se tornando cada vez mais popular – na verdade, conforme o Relatório do Estado da Nação de 2023 do Bumble, 53% dos entrevistados indicaram que preferem dar o primeiro passo, para mostrar a alguém que está interessado, digitalmente, contra 38% que estão inclinados a fazê-lo pessoalmente.

Esse número sugere uma tendência clara dos solteiros em conhecer pessoas online e que melhor maneira de fazer isso do que em um aplicativo onde princípios como gentileza, respeito e igualdade são priorizados”, comenta Javier Tuiran, porta-voz do Bumble.

“Sabemos que os aplicativos de namoro podem ser hostis, além dos recursos que nos diferenciam, e para que as pessoas no Bumble tenham uma experiência melhor, temos políticas claras sobre bullying, body shaming, comentários não solicitados sobre a aparência, assédio, ódio ou agressão de qualquer tipo. Esses comportamentos não são tolerados e incentivamos nossos usuários a criarem uma comunidade onde todos somos responsáveis por nosso comportamento”, conclui.