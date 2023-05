Saúde de São Bernardo é alvo de mais uma representação ao MP

Wilson Moço

do Diário do Grande ABC



12/05/2023 | 09:46



Os problemas relacionados à rede de saúde municipal de São Bernardo, que diariamente rendem reclamações em gabinetes de vereadores, postagens e comentários nas redes sociais, pela terceira vez, em prazo de aproximadamente 40 dias, é alvo de ação no MP-SP (Ministério Público de São Paulo). A iniciativa desta vez é da vereadora Ana Nice (PT), que no começo da noite de ontem protocolou representação na qual solicita que a Promotoria apure denúncias que envolvem a má gestão da saúde no município, que está sob comando do secretário Geraldo Reple Sobrinho desde 2017, ano em que o prefeito Orlando Morando (PSDB) assumiu o primeiro mandato. Antes, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) e o também vereador Julinho Fuzari (PSC) já tinham recorrido ao MP.

A parlamentar decidiu mover a ação após acompanhar, na noite de anteontem, assembleia de profissionais da área que aprovaram aviso de greve e manifestação para terça-feira, a partir das 8h, contra onda de demissões que está em curso no Complexo Hospitalar do município e que pode chegar a 500 trabalhadores, conforme informação que chegou ao SindSaúde, o sindicato da categoria.

No documento, a parlamentar relata que já encaminhou à Secretaria da Saúde, nos últimos dois meses, oito ofícios, quatro indicações e sete requerimentos, nos quais pede informações sobre os problemas que têm impactado a área, a partir de reclamações de moradores que estiveram em seu gabinete. Porém, não recebeu respostas.

“Vamos juntar todos os documentos que já encaminhamos à Prefeitura, e incluir todos os problemas que nos foram relatados, a fim de alertar o MP sobre a situação e pedir apuração. O número de reclamantes é grande, e falam sobre equipes incompletas, da falta de remédios, de médicos, de espera por consulta e cirurgias, entre outros tantos. E agora, com toda a gravidade que estamos passando, o prefeito, ao invés de buscar mecanismos para dar conta de atender às demandas da população, está demitindo, agravando ainda mais as condições de saúde pública do município, que pode entrar em colapso”, reclamou Ana Nice.

Conforme o Diário tem retratado, a crise na saúde de São Bernardo inclui problemas estruturais nas construções por falta de manutenção, como na UBS Vila União, no Grande Alvarenga, interditada parcialmente por risco de desabamento. Outras unidades também sentem os reflexos da falta de cuidados, como as UBSs São Pedro (tem, por exemplo, fissuras, rachaduras, vazamento e mofo) e a do bairro Pauliceia (caixa-d’água em péssimas condições), entre outros equipamentos.