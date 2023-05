Hackers fazem cobranças em nome da Prefeitura de Santo André

Da Redação



12/05/2023 | 09:36



Hackers estão enviando e-mails em nome da Prefeitura de Santo André com boletos falsos. As mensagens foram disparadas ontem para diversos endereços eletrônicos de moradores da cidade.

Os e-mails contam com logotipo do Cartório de Protestos do Brasil e um texto com o título ‘Inclusão de Protesto em Cartório de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas’. Trata-se de uma tentativa de golpe, portanto, o morador não deve clicar em links, fazer downloads ou efetuar qualquer tipo de pagamento.

O disparo ocorreu por meio de um endereço de e-mail corporativo de um dos servidores da Prefeitura, que foram invadidos. A equipe de tecnologia da informação agiu rapidamente e solucionou o problema.

Todos os e-mails enviados pela Prefeitura contam com um selo de autenticação, por meio do qual é possível checar se a mensagem é verdadeira. Basta acessar o link https://www.santoandre.sp.gov.br/PortalServico/Consultas/SeloAutenticacao.aspx. O morador pode esclarecer dúvidas pelo telefone 0800 019 19 44.