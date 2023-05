Diadema oferece oficina gratuita de culinária italiana na quinta-feira

Da Redação



12/05/2023 | 09:26



O projeto Cozinha Criativa, da Secretaria de Segurança Alimentar de Diadema, está com inscrições abertas para a oficina culinária italiana, que será realizada na próxima quinta-feira.

O curso será ministrado no Cresand (Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema) e terá duração de três horas. A oficina é gratuita e integra a grade de cursos rápidos do projeto Cozinha Criativa, que tem o objetivo de formar moradores de Diadema, na área da alimentação, com foco na complementação de renda.

Com esse mesmo propósito. o projeto oferece outras oficinas, como aproveitamento integral dos alimentos, culinária de Panc (Plantas Alimentícias Não Convencionais) e panetone caseiro. Esta última, como nova turma, também de 30 alunos e será ministrada na segunda-feira, na cozinha didática do Restaurante Popular do Campanário.

As inscrições são aceitas pelo telefone (11) 4053-3947, das 9h às 14h, ou por e-mail (cozinhacriativa@diadema.sp.gov.br). Ao todo, são 30 vagas, sem exigência de idade e de escolaridade.