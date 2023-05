Polícia Militar realiza simulado de assalto a carro-forte na região

Beatriz Mirelle

do Diário do Grande ABC



12/05/2023 | 09:12



O CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana-6), que abrange o Grande ABC, realizou anteontem e ontem, simulados de ocorrências de combate a crimes ultraviolentos contra empresas de transporte de valores, ou seja, carros-forte. Os treinamentos foram feitos em frente à sede do 30º Batalhão da Polícia Militar, no Parque São Vicente, em Mauá. Ao todo, foram usadas quatro viaturas, e cerca de 20 policiais participaram diretamente da operação. Agentes que acompanharam as atividades cooperaram com as etapas de planejamento do treinamento.

A ação simulava a abordagem de quatro indivíduos armados a um carro-forte. Eles anunciaram o roubo e ameaçaram explodir a porta do veículo. Simultaneamente, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informava os agentes sobre o caso.

Os PMs acionaram o plano de contingência, que consiste em se reunir em pontos estratégicos para cercar o local onde acontece a ocorrência. Em seguida, as equipes do Baep (Força Tática) avançaram a pé para abordar os criminosos. No primeiro treino, os envolvidos foram detidos sem disparos de arma de fogo. No segundo, os agentes simularam troca de tiros com os bandidos. Após algemarem os infratores, os policiais liberaram as vítimas e fizeram buscas para localizar os explosivos que sertiam usados.

Além das vítimas e indiciados, os materiais recolhidos e os veículos utilizados pelos bandidos seriam levados ao DP (Distrito Policial) para registrar o flagrante.

Segundo o capitão PM João Veras, as tropas da Polícia Militar são treinadas constantemente para todos os tipos de ocorrência, desde as mais simples até as mais complexas. “Por mais que as pessoas pensem que casos como esse não são recorrentes, precisamos nos preparar do mesmo jeito. Desejamos levar à população uma sensação maior de segurança. Nossos simulados buscam diminuir os riscos tanto para as vítimas quanto para os agentes.”

Em uma ocorrência real similar à simulação, a PM acionaria o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar) para recolher os explosivos, a Polícia Judiciária e exames periciais da Polícia Científica depois de prender os criminosos.

“A prática constante de treinamentos para lidar com diversos delitos aperfeiçoa a forma como as equipes lidam com os casos. Nessas atividades, se necessário, fazemos também correções pontuais para que seja possível melhorar e as tropas tenham o conhecimento prático para restabelecer a ordem pública”, destacou o major PM Alexandre Salomão, chefe da divisão operacional.

Salomão pontua que, além da abordagem aos criminosos, o treinamento também planeja etapas de obstrução de vias e isolamento do local.

“O 30º Batalhão é a sede de um batalhão territorial que compreende Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Cada companhia territorial faz simulados. As apresentações das instruções são realizadas pelos comandantes de pelotão, sempre com o propósito de preservar vidas.”