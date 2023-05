Metrô define empresa que estudará desapropriações da Linha 20-Rosa

Beatriz Mirelle

do Diário do Grande ABC



12/05/2023 | 08:59



As documentações sobre a Linha 20-Rosa do Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo), que ligará a Lapa (Capital) a Santo André, passando por São Bernardo, são articuladas desde fevereiro. Agora, mais uma etapa do projeto avançou, e a CTA Consultoria Técnica e Assessoria foi definida como a empresa responsável pela avaliação das áreas que devem ser desapropriadas para a implementação das futuras estações que fazem parte do traçado. A vencedora da licitação ofertou o segundo menor valor para executar o serviço: R$ 98 mil.

Durante a análise das empresas que se propuseram a realizar as pesquisas, o critério de julgamento estabelecido pelo edital priorizava as que tinham oferecido os melhores valores. A primeira escolhida foi a KS Engenharia de Avaliações e Perícias, com valor de R$ 97,4 mil. Apesar disso, a empresa apresentou planilha de serviços e preços na data-base de 1º de março deste ano com valores errados, o que levou à desclassificação daquela que seria escolhida para tocar o serviço.

Já na planilha da CTA Consultoria Técnica e Assessoria, o Metrô não encontrou nenhum erro. Assim, a segunda companhia com o preço mais baixo está habilitada para iniciar os estudos de desapropriação.

Segundo a ata da comissão de licitação e julgamento do Metrô, as análises referem-se às estações Lapa, Vila Romana, Girassol, Teodoro Sampaio, Fradique Coutinho, Tabapuã, Jesuíno Cardoso, Hélio Pellegrino, Moema, Rubem Berta, Indianópolis, Saúde, Abraão de Morais e área do Pátio Norte e Estação Santa Marina da Linha 20-Rosa. Neste primeiro documento, as análises se concentrarão apenas na Capital, enquanto não há informação sobre quando começam os estudos relacionados às paradas nas duas cidades do Grande ABC.

Em nota, o Metrô destacou que “a empresa selecionada para a elaboração do laudo de avaliação de áreas prioritárias para desapropriação da Linha 20-Rosa foi a CTA Consultoria, que apresentou a melhor proposta, dentre as concorrentes que atenderam a todos os requisitos do edital da licitação.”

A companhia também destacou que o estudo vai subsidiar a elaboração do projeto básico da Linha 20-Rosa. “Será feito nas regiões mais adensadas, com maior ocupação imobiliária, enquanto o estudo de avaliação das áreas nas demais regiões será feito por outro contrato, cuja licitação vem sendo preparada pelo Metrô”.

As demais linhas a que a nota se refere dizem respeito às estações Cursino, Arlindo Vieira, Liviero, Taboão-Pauliceia, Rudge Ramos, Afonsina, Príncipe de Gales, Portugal e Santo André. Apesar das áreas que fazem parte do Grande ABC ainda não estarem em processo de licitação para estudo das áreas de desapropriação, o secretário de Parcerias e Investimentos do governo estadual, Rafael Benini, afirmou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não abrirá mão do Metrô na região.

Com o projeto da Linha 20-Rosa, projeta-se que haverá redução de circulação de toxinas no ar da Região Metropolitana e atenderá cerca de 137 mil pessoas por dia.