SEDA XP: escola oferece 10 bolsas de estudo para a Irlanda

12/05/2023



A SEDA College irá sortear 10 bolsas de estudo na Irlanda durante a quarta edição do SEDA XP, que será realizado no dia 27de maio, no Teatro Gamaro, em São Paulo, às 12:30h. O evento contará com a presença de ex-intercambistas e convidados surpresas contando suas experiências e desafios enfrentados.

As inscrições estão disponíveis no link a seguir: https://sedaxp.com/.

Das dez bolsas sorteadas na SEDA XP, cinco serão destinadas a programas de um mês, enquanto as outras cinco irão corresponder a programas de um semestre.

“Queremos ajudar aqueles que desejam ter essa experiência internacional e conquistar resultados incríveis. E, principalmente, conhecer os desafios e histórias de muitos que já passaram por essa jornada”, comenta Danilo Veloso, diretor comercial da SEDA College.

A programação do SEDA XP contará com palestras que abordarão tudo o que os futuros intercambistas precisarão saber antes de embarcar, bem como o motivo pelo qual a Ilha Esmeralda se tornou um dos destinos mais buscados pelos brasileiros.

Além disso, os participantes da SEDA XP terão dicas de como encontrar uma acomodação, as oportunidades que essa vivência pode trazer para os estudantes e questões de segurança importantes de serem conhecidas. Tudo isso, com a presença de convidados especiais que já passaram pela mesma experiência ou que ainda estão no exterior.

Dentre tantos países, a Irlanda vem se destacando como um dos mais benéficos ao intercâmbio, principalmente, por permitir a conciliação do estudo com o trabalho com um dos maiores salários-mínimos de toda a Europa, de 11,30 euros a hora trabalhada.

Ainda, existem muitas oportunidades profissionais para aqueles que desejam permanecer no país, que podem ser conquistadas justamente a partir do intercâmbio. É possível recuperar boa parte da quantia investida em pouco tempo no país, abrindo muitas portas para o futuro dos estudantes.

Todas essas possibilidades serão compartilhadas no SEDA XP, onde os participantes poderão interagir com outras pessoas com os mesmos sonhos que os seus, tirar suas dúvidas e se inspirar nas jornadas daqueles que também tiveram essa experiência. O networking será extremamente rico, com histórias reais para incentivar o primeiro passo para todos que sonham com essa vivência internacional.

Esperando reunir cerca de 700 interessados, as expectativas do evento são promissoras.

“É difícil largar a zona de conforto e embarcar nessa jornada. Mas, queremos mostrar que os medos não podem impedi-los de conquistar esse desejo. O intercâmbio traz muitos benefícios que vão além do aprendizado de uma outra língua, e aqueles que se aventuram nesse caminho certamente conquistarão feitos incríveis para seu futuro”, finaliza Veloso.

SEDA XP: Serviço