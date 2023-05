Concessionária promove hoje ação de conscientização com motoristas

Da Redação



12/05/2023 | 08:47



A concessionária SPMar promove hoje operação especial no Rodoanel Mário Covas, dentro da celebração do Maio Amarelo. A ação Hércules será realizada em parceria com a PMRV (Polícia Militar Rodoviária) na praça de pedágio localizada no km 87 do Trecho Leste, em Mauá.

“O nosso objetivo é conscientizar os motoristas sobre a direção segura, a importância de manter atenção total ao trânsito para garantir a sua segurança, da sua família e dos outros veículos do entorno”, comenta Fausto Cabral, gerente de operações da concessionária.

Segundo a empresa, 90% das ocorrências viárias ocorrem por falhas humanas, situações na qual o motorista comete alguma imprudência ou distração. Para conscientizar os usuários sobre essa realidade, os agentes da concessionária farão abordagens na pista, em parceria com a PMRV, e distribuirão folhetos informativos e brindes.

Até o fim de maio outras duas operações Hércules ocorrerão na via, junto com ações ligadas à saúde dos motoristas e à segurança dos ciclistas. Todas integram a programação do Maio Amarelo.

Conforme mostrou o Diário no último mês, o número de mortes no trânsito no Grande ABC durante o mês de março deste ano foi o maior da série histórica, divulgada desde 2015 pelo InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo). No período de 1º a 31 de março de 2023 foram registrados 25 óbitos na região, quatro a mais do que o número apontado no ano de início da série, quando 21 pessoas morreram.

Toda ação do Maio Amarelo no Rodoanel é desenvolvida em parceria com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e a PMRV.