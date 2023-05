Após nove anos, Estado abre edital para contratar professores na região

Renan Soares

Após nove anos, o governo do Estado voltou a publicar, ontem, edital para contratação de 872 professores efetivos na rede estadual de ensino do Grande ABC. A publicação prevê a admissão de 15 mil docentes para todo o Estado de São Paulo. As inscrições podem ser realizadas a partir da próxima segunda-feira, e vão até o dia 12 de junho, no site www.vunesp.com.br.

Todas as diretorias de ensino da região serão contempladas. A de Santo André vai receber o maior número de admissões, com 224 docentes contratados, seguida por Mauá – que contabiliza as vagas de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra –, com 221, São Bernardo – unificada a São Caetano –, com 218, e Diadema, com 209 oportunidades. No total, o Grande ABC possui 307 escolas estaduais.

Dentre as 872 vagas, 624 serão para jornada ampliada (40 horas semanais) e 248 para jornada completa (25 horas semanais) de trabalho docente, com salários iniciais de R$ 5.000 e R$ 3.125, respectivamente. Desde 2014, apenas professores temporários foram contratados no Estado, com cargos de até dois anos.

“Hoje temos muitos professores temporários, e isso não é o ideal. A tendência é que esses docentes realizem o concurso e ingressem de fato na carreira no Estado”, explica o secretário de Educação do Estado, Renato Feder.

Os participantes devem optar por uma ou duas disciplinas em que desejam atuar, desde que sejam horários distintos. As provas do concurso ocorrerão em dois períodos: pela manhã serão as disciplinas de artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia; à tarde, ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial.





INSCRIÇÃO

A taxa de inscrição custa de R$40 para uma única opção de disciplina e R$60 para duas. Estudantes e pessoas de baixa renda podem solicitar redução da taxa, enquanto doadoress de sangue estão isentos. O participante pode escolher, durante a inscrição, sete diretorias de ensino na ordem de sua preferência.

“Este é um momento de transformação e começo de um grande trabalho. Estamos ansiosos para receber esses professores, que, tenho certeza, virão para agregar. Além do conhecimento técnico, o concurso irá avaliar a didática dos docentes a fim de trazer os melhores profissionais para a rede”, afirmou a dirigente de ensino de Santo André, Ariane Butrico.

O concurso terá quatro provas: objetiva, discursiva, prática e de títulos. A primeira, objetiva, consistirá em 30 questões de múltipla escolha. Já a prova discursiva envolverá duas questões relacionadas ao currículo paulista e à metodologia e estrutura de ensino. As provas objetiva e discursiva estão previstas para acontecer no dia 6 de agosto.

Para avaliação prática, o candidato precisará gravar uma aula em vídeo, com duração de cinco a sete minutos. Já a prova de títulos será classificatória. Se um candidato se inscrever em mais de uma disciplina, deverá entregar títulos para cada uma.

A ausência de documentação correspondente aos títulos resultará em pontuação zero, mas não acarretará eliminação do concurso.