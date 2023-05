Lula volta a criticar privatização da Eletrobras: 'Crime de lesa-pátria'

11/05/2023 | 22:08



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a privatização da Eletrobras e disse que, o que aconteceu, foi uma "bandidagem que deve ser (considerada) um crime de lesa-pátria". De acordo com Lula, ele trabalhará para provar a corrupção no País. Lula repetiu na noite desta quinta-feira, 11, em Salvador, o assunto, que já havia sido abordado por ele durante a tarde.

Ele contou que o governo entrou, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para ampliar seu poder na empresa, por orientação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. "Estamos brigando para que o governo brasileiro tenha no conselho (da Eletrobras) representação dos 43% (das ações)."

"Na privatização, foi feita uma bandidagem que deve ser um crime de lesa-pátria", disse, em meio aos esforços do governo em voltar com a estatização da empresa e o valor que o governo deverá pagar para reaver a empresa. "O próprio governo fez uma lei prejudicando o governo e vamos apurar, abrir processo e tentar provar a corrupção que houve neste País para que o povo brasileiro saiba quem é que praticou corrupção."