Elon Musk anuncia que escolheu uma nova CEO para o Twitter

11/05/2023 | 22:04



O empresário Elon Musk anunciou nesta quinta-feira, 11, que escolheu uma substituta para o cargo de CEO do Twitter, sinalizando afastamento da liderança da rede social. A decisão ocorre cerca de duas semanas após investidores da Tesla reivindicarem maior comprometimento de Musk na gestão da empresa de veículos elétricos, onde ele também exerce cargo de CEO.

"Estou animado em anunciar que contratei uma nova CEO para o Twitter. Ela começará em seis semanas", declarou Musk, em um tweet. "Meu cargo será alterado para presidente executivo e diretor de tecnologia (CTO), supervisionando produtos, software e sysops".

O anúncio aconteceu logo antes do fechamento das bolsas de Nova York, às 16h48 (de Brasília), e impulsionou os ganhos da Tesla, que encerrou em alta de 2,10% no pregão regular. A tendência positiva continuou nas negociações estendidas, à medida que investidores digeriram a notícia, com os papéis da produtora de veículos elétricos subindo 1,58%, a US$ 174,80, no after hours.

Em abril, investidores fizeram uma carta exigindo que Elon Musk, no papel de CEO da Tesla, ampliasse seu comprometimento com a gestão da fabricante de veículos elétricos, após a companhia ter revelado queda amarga no lucro do primeiro trimestre de 2023.

A Barron's aponta ainda que, antes de Musk assumir o Twitter, os papéis da Tesla valiam cerca de US$225 por ação, mas encerraram o ano passado valendo cerca US$ 123, uma queda de 45%. A revista analisa que deixar a liderança da rede social pode significar também que os negócios se estabilizaram e diminuir a pressão para que o empresário venda ações da Tesla para financiar a plataforma.

NOVA CEO

A diretora de propaganda da NBCUniversal, Linda Yaccarino, está em negociações para se tornar a nova CEO do Twitter, segundo uma apuração do Wall Street Journal entre pessoas familiarizadas com a situação. Yaccarino trabalhou na NBCU por mais de uma década, onde tem atuado como uma defensora da indústria para encontrar melhores maneiras de medir a eficácia da publicidade.

*Com informações da Dow Jones Newswires