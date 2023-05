Prates: Petrobras avalia criar GTs com outras empresas por oportunidades no País e no exterior

11/05/2023 | 20:06



O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou, em carta a investidores, que a companhia considera criar grupos de trabalho com outras empresas para desenvolver negócios no Brasil e no exterior.

Prates lembrou, na carta que acompanha o balanço financeiro do primeiro trimestre do ano, que a Petrobras "se prepara para um futuro mais sustentável".

"Por isso, criamos a Diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade e firmamos parcerias com Equinor, Shell e outras empresas para analisar, em conjunto, novos projetos focados em energias renováveis", disse.

Com a norueguesa Equinor, a Petrobras tem acordo para o desenvolvimento de projetos de usinas eólicas offshore, inclusive um projeto piloto no litoral do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos.