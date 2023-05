Shakira teria adorado a repercussão de suas fotos ao lado de Tom Cruise

11/05/2023 | 18:10



Shakira marcou presença em um autódromo de Miami para assistir à uma corrida de Formula 1 e foi clicada ao lado de Tom Cruise. Os dois não só estavam no mesmo lugar, como também caminharam juntos, bateram um papo e os fotógrafos registraram diversos cliques.

Entretanto, segundo a Us Weekly, a cantora teria achado os rumores hilários e, apesar de ter curtido passar um tempo ao lado do astro de Hollywood, ela não tem planos de se relacionar com ele, nem com ninguém, no momento.

Shakira se separou recentemente de Gerard Piqué, com quem esteve junto durante 11 anos, e, após passar por um momento turbulento, pretende focar em curtir o momento com seus filhos.