Solteiro, Cauã Reymond se pronuncia sobre curtidas em fotos de Sabrina Sato

11/05/2023 | 18:10



Cauã Reymond deu o que falar nos últimos dias após curtir uma foto de Sabrina Sato nas redes sociais. Além disso, a interação entre eles também repercutiu entre os internautas e, durante uma entrevista ao Fofocalizando, o ator falou sobre os rumores de affair com a apresentadora.

- Toda hora encontram alguma pessoa, mas eu realmente não vou mudar meus hábitos. As pessoas que eu já admirava e gosto de curtir, vou continuar a curtir, porque se não você começa a viver em uma prisão e isso é muito perigoso, disse ele, que ficou solteiro recentemente.

O ator ainda deixou claro que sempre curtiu as fotos de algumas amigas:

- Eu sempre curti as fotos da Grazi, da Sabrina, Letícia Laranja, que é minha colega, faz um trabalho maravilhoso, está entrando agora para o time, também já curti as publicações dela, como curto as publicações de várias outras pessoas, que as pessoas às vezes não falam. Realmente vou manter a minha rotina.

No final, Cauã também falou sobre a vida de solteiro:

- Eu trabalho tanto, pois são 220 capítulos, trabalho de segunda a sábado, 11 horas por dia e ainda tem deslocamento, falou ele que está no ar em Terra e Paixão.

E encerrou:

- Estou tentando encontrar tempo para malhar e este final de semana namorei minha filha, foi uma delícia, fomos fazer compras, tomei uma surra dela, foi ótimo. Ela cresce muito rápido, a gente que mudar o guarda-roupas dela, estou ficando com amigos, realmente estou focado no trabalho.