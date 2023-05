Ponte Preta oficializa contratação do meia Yuri de Oliveira, ex-Flamengo, para Série B

11/05/2023 | 18:05



Focada na possibilidade de subir na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta oficializou um novo reforço na tarde desta quinta-feira visando o restante da temporada de 2023. Trata-se do meio-campista Yuri de Oliveira, de 22 anos, que fez toda categoria de base no Flamengo e que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Aimoré.

Ele pode ser oficializado agora mesmo com a janela de transferência fechada, já que ele ainda não vestiu as cores de um time em divisões nacionais nesta temporada. Chega para substituir na armação o experiente meia Elvis, quando necessário.

Aos 22 anos, Yuri permaneceu por nove anos nas categorias de base do Flamengo, onde conquistou diversos títulos como da Copa do Brasil sub-17, Brasileirão sub-20 e Supercopa do Brasil sub-20, além do Carioca e Brasileiro, pelo profissional, em 2020. Porém, no time de cima teve pouco espaço e neste ano jogou no Aimoré.

Com o jogador integrado ao elenco, a Ponte Preta volta a campo no domingo, às 15h30, quando visita o Londrina, no Estádio do Café. Atualmente, o time campineiro é 14º colocado da Série B com cinco pontos.